A Civitella riparte il mercato domenicale: esclusa piazza Fratti per motivi di sicurezza

Il mercato ambulante domenicale riparte domani a Civitella di Romagna, nel rispetto delle varie norme e protocolli della Fase 2: aree di entrata e uscita, con l’obbligo all’interno del mercato di indossare la mascherina e mantenere le distanze prescritte dalle disposizioni vigenti; obbligatori anche i guanti per gli esercenti e chi misura capi di abbigliamento oggettistica e scarpe.

A Civitella il mercato si terrà in piazza XXV Aprile e in piazza Matteotti – precisa l’assessore Francesco Samorani - dove torneranno gli ambulanti con le consuete bancarelle di capi di vestiario e generi alimentari e subirà una leggera riorganizzazione: piazza Fratti verrà esclusa dall’area di mercato per motivi di sicurezza, sia legati alla viabilità che al controllo degli ingressi contingentati dei clienti e al rispetto del distanziamento sociale e i relativi banchi alimentari verranno riallocati in piazza G. Matteotti dove si terrà il mercato contadino ‘Voler Bene alla Terra’ gestito da ‘Slow Food’ insieme a ‘Campagna Amica’.

Gli accessi e le uscite delle aree di mercato saranno presidiati da parte di addetti volontari, individuati ed istruiti dall’Amministrazione Comunale e supportati da due agenti di Polizia Municipale, sui comportamenti da tenere nei confronti dell’utenza, al fine di evitare assembramenti e di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, per questo motivo potranno accedere alle diverse aree un numero massimo di due persone per banco.

Ringrazio gli uffici comunali – conclude l’assessore Francesco Samorani - la Polizia Municipale, i volontari comunali e le associazioni di categoria per l'impegno profuso, che ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo. Un’occasione importante per ripartire nel rispetto delle regole e delle distanze di sicurezza, a garanzia dei clienti e dei cittadini.