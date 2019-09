A Cusercoli nasce un centro di aggregazione dell'Auser per gli anziani

L'Auser inaugura un nuovo centro di aggregazione per anziani a Cusercoli, sabato alle 16 in via A.Costa 11, alla presenza del Sindaco Claudio Milandri e del Presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè, enti che hanno concesso la disponibilità dei locali. Raddoppia l’impegno per la responsabile Auser di Civitella Anna Maria Zanetti da cui dipenderà anche questa sede operativa. Il referente locale sarà Gilberto Serri. Ogni apporto di impegno volontario è gradito.