A Forlì i filmmaker italiani si contenderanno l’Airone d’oro all'Italia Film Fedic

È una prima edizione, ma in realtà Italia Film Fedic è il nuovo inizio di un percorso già lungo, che parte a San Giovanni Valdarno e che da quest’anno sarà ospitato a Forlì, al Cineclub Sedicicorto Fedic. Si parte venerdì per arrivare a scoprire domenica all’Auditorium Cariromagna di Forlì. La giuria che decreterà i vincitori è composta dai distributori Roberto De Feo e Flavio Armone, e dal critico e giornalista cinematografico Aldo Fittante. All'Airone d'oro vanno 500 euro, all'Airone d'Argento 250 euro.

Italia Film Fest ha come obiettivo quello di valorizzare le opere realizzate dai filmmaker affiliati della Fedic, Federazione Italiana Cineclub. Il comitato di selezione del festival ha visionato le 48 opere pervenute per la selezione, scegliendo nove per il concorso e altre 8 per la sezione Airone Off, non competitiva. Il programma del festival è completato dalla retrospettiva dedicata al grande animatore Nedo Zanotti, di cui verranno proiettati quattro cortometraggi. Ci sarà spazio anche per altro, a partire dalla del libro “Autori Fedic alla ribalta" - Vol.2, a cura di Paolo Micalizzi, critico e storico del cinema e responsabile di Fedic Cinema edito da La Carmelina edizioni di Ferrara. Quattordici profili e diciotto AutoCineRitratti di cineasti nati e cresciuti nei cineclub della federazione, accompagnati da una testimonianza del regista Franco Piavoli, critico e storico del cinema nonché responsabile di Fedic Cinema.

Altro momento molto importante sarà quello dedicato ai pitch dei film Fedic che saranno. Al progetto più interessante, e naturalmente meglio raccontato, sarà assegnato un premio speciale, così come speciale sarà il premo Neho18, assegnato da una speciale giuria composta tutta da ragazzi di 18 anni. Tra tutte le opere selezionate, in concorso e non, ne verranno scelte tre che parteciperanno poi al concorso "Unica", mentre tutti i film verranno inseriti Una ulteriore giuria selezionerà 3 opere tra tutte quelle in concorso e fuori concorso da indicare come partecipanti al concorso "Unica". Tutti i film in concorso faranno parte dell’album Vimeo-Collection, che sarà poi promosso nei più importanti festival internazionali, e infine saranno recensiti sul blog di Sedicicorto “Kontainer16”.