A Forlì oltre 200 infermieri per conoscere i cambiamenti della professione

Quella di venerdì sarà una giornata importante per gli infermieri della provincia di Forli-Cesena. La sala Zambelli, della Camera di Commercio di Forlì, alle 14 aprirà le sue porte a oltre 200 infermieri per conoscere quali cambiamenti sta affrontando la professione infermieristica a seguito dell’approvazione del decreto legislativo Lorenzin dello scorso gennaio. "Il convegno - esordisce la presidente Opi Fc, Linda Prati - nasce dall’intento di riunire il maggior numero di infermieri e di offrire la possibilità a tutti i colleghi di conoscere e approfondire gli aspetti della norma e del cambiamento".

Si tratta di un passaggio atteso da oltre 10 anni, fortemente voluto da molti ma non compreso e percepito da diversi infermieri come afferma questa iscritta: "Sulla carta leggiamo di una innovazione normativa che regola la nuova professione infermieristica ma nella realtà, sia personale che di tanti colleghi, tutto ciò viene quotidianamente disatteso. A quando allora il tanto atteso passaggio sostanziale?" Diverse sono le domande che sono giunte all’ordine delle professioni infermieristiche di Forlì-Cesena come ad esempio: "Quale vantaggi e quali benefici per la categoria professionale? Se, tutto ha un prezzo quanto costa questo cambiamento? Ci possono essere degli aspetti per avere un aumento di stipendio visto che siamo all’interno dell’ordinistica? Quale cambiamento in merito alle responsabilità e prospettive future della professione? Si realizzerà la famosa prescrizione infermieristica? La Fnopi fornirà indicazioni su quali criteri adottare per valorizzare le competenze professionali?".

Domande che fungono da apripista al Primo Convegno Opi di Forlì Cesena. "Da qui nasce l’esigenza di far ben comprendere a tutta la categoria professionale in che cosa consiste il passaggio da collegio a ordine, poiché è nell’interesse del singolo professionista e della collettività conoscerne il valore - conclude Prati -. La presidente della Federazione nazionale ordine delle professioni infermieristiche)Barbara Mangicavalli, tenterà di chiarire le aree grigie di questo passaggio; mentre Silvia Mambelli (direttore infermieristico Ausl della Romagna) insieme ad altri esperti, metterà in luce la ricaduta organizzativa e applicativa che questo cambiamento ha portato all’interno dell’Ausl della Romagna".