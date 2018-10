A Forlì un convegno su "Consumo di suolo: dinamiche, impatti e strategie per contrastarlo"

Venerdì dalle 14.30 alle 17.45 il salone comunale di Forlì, ospiterà il convegno "Consumo di suolo: dinamiche, impatti e strategie per contrastarlo – Città compatta e rigenerazione urbana”. L'evento è aperto a tutti ed è organizzato dal Comune di Forlì nell'ambito delle attività del progetto europeo "Sos4Life" che intende che intende contribuire su scala comunale ad attuare gli indirizzi europei in materia di tutela del suolo e rigenerazione urbana ed in particolare della strategia comunitaria del consumo netto di suolo zero.

A seguire, al termine del convegno, verrà inaugurata la Mostra fotografica "Un tesoro di suolo", allestita a Palazzo Albertini, in Piazza Saffi. I pannelli espositivi hanno lo scopo di illustrare l'importanza dei vari servizi ecosistemici del suolo e di fornire alcuni dati sul consumo di suolo a Forlì, Carpi (Modena) e San Lazzaro di Savena (Bologna) oltre a presentare gli interventi di desealing con ripristino a verde previsti nei 3 Comuni. L'esposizione comprende anche 22 fotografie evocative sul tema delle aree ed immobili dismessi e del consumo di suolo scattate dal fotografo Marco Valle.

La mostra resterà aperta dal 6 al 15 ottobre tutti i giorni dalle 9.30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Infine sempre nella mattinata di venerdì, nei locali del Comune di Forlì, sarà ospitato il Meeting annuale del Progetto Sos4Life, di cui Forlì è coordinatore e i cui partner sono la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Carpi (Modena), il Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna), Cnr Ibimet, Legambiente Emilia-Romagna, Ance Emilia-Romagna e Forlì Mobilità Integrata.

SCARICA IL PROGRAMMA: Convegno consumo di suolo