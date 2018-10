A Forlì una messa al cimitero monumentale in ricordo dei bimbi non nati

Anche quest’anno la Comunità Papa Giovanni XXIII celebrerà giovedì una messa nella chiesa del Cimitero Monumentale di Forlì, in ricordo dei bimbi non nati, in particolare di quelli vittime dell’aborto volontario, delle tecniche di fecondazione artificiale, dei contraccettivi abortivi, delle pillole del giorno dopo e del mese dopo. Da molti anni viene proposto questo momento di preghiera e riflessione, non solo nella nostra città: lo stesso don Oreste Benzi, fondatore della Comunità, teneva molto a questo appuntamento e proprio il primo novembre del 2007 era atteso per la celebrazione quando gli fu impedito di partecipare dai motivi di salute che ne causarono poi la salita al cielo.

A Forlì la preghiera del primo novembre si qualifica come momento importante dell’impegno della Papa Giovanni XXIII in favore della vita nascente: tra le varie attività svolte, il “Servizio Famiglia e Vita” in rete con altre associazioni e con le istituzioni forlivesi (riunite in protocollo operativo)propone un sostegno di tipo relazionale, psicologico ed economico alle donne che, nonostante problemi di varia natura, vogliono proseguire la gravidanza, garantendo loro anche la possibilità di accoglienza in famiglie e case famiglia.

Inoltre APG23 promuove il diritto alla vita fin dal suo concepimento nonché il rispetto delle spoglie dei piccoli morti prima di nascere. Sono invitati alla Messa tutti coloro che hanno a cuore questi piccoli e in particolare i genitori che hanno perso il loro bambino prima della nascita. Verrà posta una corona di fiori bianchi sul terreno che ospita le spoglie dei bimbi, in loro memoria. Per chi volesse informazioni o necessitasse aiuto, è disponibile il numero verde 800.035.036