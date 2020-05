A Forlimpopoli centinaia di lasagne e colombe per aiutare chi è in difficoltà

Pieno successo per l'iniziativa solidale dell'Istituto alberghiero di Forlimpopoli che, in accordo con l'amministrazione comunale, ha preparato per il pranzo di venerdì oltre 100 porzioni di lasagnette alle verdure consegnate a domicilio a cura della Protezione Civile e dell'amministrazione comunale stessa per raccogliere dei fondi da destinare alla solidarietà alimentare (ogni pietanza veniva offerta al prezzo simbolico di 5 euro), ovvero alla preparazione di pacchi con gli alimenti di base da donare alle famiglie più in difficoltà della città.

Oltre a questa iniziativa, grazie alla generosità della Confartigianato, domenica mattina, in occasione della Festa della Mamma, verranno distribuite in piazza delle colombe pasquali artigianali prodotte da Flamigni al prezzo di soli 5 euro, sempre per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Per chi volesse fare una donazione per l'emergenza Covid-19, il conto corrente attivo è IT41S 06270 67790 CCO290251520.