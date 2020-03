A Forlimpopoli il servizio ritiro dei medicinali direttamente in farmacia

Da giovedì è attivo nel comune di Forlimpopoli il servizio di ritiro dei farmaci direttamente in farmacia, senza la necessità di passare alla Casa della Salute. Grazie alla collaborazione tra i Medici di medicina generale, la Protezione Civile e le farmacie, le ricette, preparate dai medici, verranno smistate dai volontari della protezione civile alle farmacie del territorio, secondo le indicazioni degli stessi pazienti. In questo modo si eviteranno file alla casa della salute e i pazienti potranno avere le ricette nelle loro farmacie di fiducia.

"Questo significa che nessuno per nessun motivo deve recarsi alla casa della Salute per ritare ricette - evidenzia l'amministrazione comunale -. Il presidio rimane attivo, come già detto in tante occasioni, solo previo contatto col proprio medico che valuterà l'opportunità o meno di ricevere in ambulatorio". L'amministrazione comunale coglie l'occasione "per ringraziare nuovamente tutti coloro che si stanno dando da fare per ottimizzare le procedure, garantire i servizi, aiutare i più deboli. Con l'aiuto di tutti usciremo da questo periodo difficile".