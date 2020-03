A Forlimpopoli rette dei nidi scontate: "Un risultato importante per le famiglie"

Il comune di Forlimpopoli e i gestori dei nidi convenzionati e privati del territorio si sono riuniti e hanno trovato un accordo che sconta in maniera importante la retta di febbraio alle famiglie, con l'impegno di ritrovarsi presto per mettere a punto un provvedimento analogo anche per il mese di marzo. L'obiettivo è andare incontro il più possibile alle famiglie che si sono ritrovate a non poter usufruire del servizio di nido a partire dall’ultima settimana di febbraio.

Il comune di Forlimpopoli mette quindi a disposizione risorse che unite alla disponibilità dei privati consente uno sconto per le famiglie pari al 25% della retta per il mese di febbraio, pari al rimborso totale per il periodo non frequentato nel mese. Per il mese di marzo il tavolo di lavoro si riunirà nuovamente, garantendo fin da ora alle famiglie di fare tutto il possibile per venire incontro alle esigenze delle famiglie , visto anche il momento particolare di difficoltà nazionale.

"Un risultato importante per le famiglie che rinsalda ulteriormente modello dei servizi per l'infanzia che funziona grazie alla collaborazione solidarietà e integrazione tra tutti gli attori pubblici e privati", informa l'amministrazione comunale.