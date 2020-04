A Meldola salgono a 18 i guariti, ma altri due nuovi casi. Si avvicina la seconda tranche dei buoni spesa

Salgono a 18 il numero complessivo dei meldolesi che hanno superato la malattia. "Ci sono purtroppo anche due nuovi casi che fanno rimanere a 57 il numero complessivo dei positivi, di cui 8 ricoverati in ospedale (1 in terapia intensiva) e 49 in isolamento domiciliare - spiega il sindaco Roberto Cavallucci -. A tutti gli ammalati ed alle loro famiglie esprimo la vicinanza dell’intera amministrazione comunale". Venerdì si sono concluse le pratiche per l’assegnazione dei “Buoni spesa”, seconda tranche, e nei primi giorni della prossima settimana saranno erogati alle persone bisognose. In caso di necessità è possibile rivolgersi al Comune, Ufficio Servizi Sociali, al numero 0543 499450 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). E’ inoltre attivo il numero 3791966460 gestito dai volontari della Protezione Civile (dal lunedì al venerdi dalle 15 alle 19 ed il sabato dalle 9 alle 12).

