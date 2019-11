A Meldola "si diventa grandi senza la violenza"

Il Comune di Meldola, nel quadro delle iniziative promosse per il 25 novembre 2019 – Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita dalle Nazioni Unite, ha indetto una selezione di elaborati, riservata agli studenti delle scuole meldolesi di ogni ordine e grado, nonché aperta a gruppi di almeno 5 partecipanti, residenti nel territorio del Comune di Meldola fino ai 25 anni di età che sviluppino una riflessione sul tema "Come prevenire ed eliminare ogni forma di violenza, fisica, verbale e psicologica, contro le donne".



Gli elaborati dovranno essere consegnati al Comune di Meldola, Urp, piazza Felice Orsini n. 29, Meldola, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 noevmbre 2019, e potranno essere presentati in qualsivoglia forma espressiva: testi, arrti figuratuive, visive, musicali che abbiano come filo conduttore l'emblema della giornata: le scarpe rosse.



Tutte le opere realizzate sanno esposte in un allestimento a cura del Comune di Meldola ed i partecipanti avranno l'opportunità di presentare i propri elaborati in occasiojne della serata del 23 novembre 2019 promossa dal Comune presso il Teatro Dragoni di Meldola.



Sottolinea il Vice Sindaco Jennifer Ruffilli che "l'Amministrazione ha voluto porre attenzione alla giornata del 25 novembre, promuovendo un importante momento di sensibilizzazione che fosse in grado di coinvolgere i nostri ragazzi. Loro rappresentano il nostro futuro e dobbiamo essere in grado di riuscire a comunicare che è realmente possibile diventare grandi senza violenza".



Il testo completo del bando è disponibile sul sito internet www.comune.meldola.fc.it