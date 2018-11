A Mezzogiorno in famiglia Castrocaro è stato battuto da Galatina

Si è conclusa con una sconfitta la gara culinaria, andata in onda a Mezzogiorno in famiglia, tra il Comune di Castrocaro e quello di Galatina. Nella popolare trasmissione televisiva, i romagnoli si sono dovuti arrendere. Il programma, condotto da Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, ha anche il fine di far conoscere al pubblico le bellezze e le eccellenze dell'Italia attraverso i paesi che scendono in gara. A dare un aiuto ci sono state, come al solito, le inviate Claudia Andreatti ex Miss Italia e Eleonora Cortini. Sono state loro a far da guida per la scoperta delle bellezze naturali e artistiche con un occhio attento all’artigianato e alla cultura locale dei due borghi.