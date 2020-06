A Modigliana la festa di fine anno scolastico: "Il 23 febbraio speriamo resti solo un ricordo"

Martedì pomeriggio nel campo sportivo di Modigliana è stata organizzata dall'amministrazione comunale una "festa di fine anno scolastico", coinvolgendo i ragazzi di terza media, quinta elementare e scuola materna. "È stato un modo per fare ritrovare i ragazzi che hanno completato l'anno scolastico e salutare tramite loro tutti i ragazzi e le loro famiglie che hanno vissuto concretamente le difficoltà di una formazione scolastica lontano dalla vita in classe", spiega il sindaco Jader Dardi.



"Molto belli e pieni di emozione gli interventi di alcuni insegnanti che hanno potuto ritrovare i loro alunni che per diversi mesi hanno visto solo con l'insegnamento a distanza - prosegue il primo cittadino-. L'augurio che abbiamo rivolto è quello di potere ritornare nelle classi e riprendere l'attività formativa della scuola, nel contatto diretto fra insegnanti e studenti".

"Ci ricorderemo a lungo - hanno sottolineato nei loro interventi i docenti , la sera del 23 febbraio quando fu decisa la chiusura delle scuole. Speriamo al più presto che resti solo un ricordo, ma oggi dobbiamo essere responsabili nell'osservare comportamenti che ci aiutano a prevenire per potere riprendere l'attività nella scuola".