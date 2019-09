A Modigliana per le Feste dell’800 Ics Fectori Art cala il Poker. Quest’anno saranno infatti quattro le sedi che verranno fatte rivivere attraverso l’arte, si tratta di spazi commerciali non più in uso e che rappresenteranno la mostra “L’800 e la Contemporaneità nell’Arte”. "Siamo molto soddisfatti - dice il presidente dell’associazione Idilio Galeotti - in quando non era mai accaduto e non è semplice a livello organizzativo, pulire, sistemare e dare un senso armonico alle opere in luoghi da tempo abbandonati, ma siamo convinti che l’arte e la cultura debbano essere considerati portatrici del bello, ma anche elementi di attrazione e di sviluppo della comunità" Le mostre rimarranno aperte sabato e domenica durante le Feste dell’800, nelle quali terremo aperte le gallerie espositive. L’Inaugurazione ci sarà sabato alle 18. Nella sede in piazza Matteotti, sono visibili gli striscioni con Arte e Ics Fectorin Art e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 in avanti sempre nella sede di Piazza Matteotti. Alla mostra parteciperanno 15 artisti selezionati e in base agli spazi espositivi, intendiamo creare con questa mostra un collegamento fra l’arte dell’800 e l’arte contemporanea.