A passeggio con cocaina ed un coltello a serramanico: denunciati

Due forlivesi nei guai per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Nella rete dei Carabinieri sono finiti lunedì sera un operaio 40enne ed un 24enne, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine. Controllati in viale Bologna, sono stati trovati con tre involucri in cellophane contenenti 1,8 grammi di cocaina ed un coltello a serramanico con lama da 15 centimetri, motivo per il quale è stata addebitata loro anche l'accusa di "porto di armi ed oggetti atti ad offendere". Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati trovati nell'abitazione del 40enne ulteriori 0,2 grammi di eroina, acclarando di fatto l’attività di spacciatore dell’uomo