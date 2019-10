A Portico e Premilcuore arrivano gli ambulatori mobili col progetto "Salute e benessere in…Comune"

"Salute e benessere in….. Comune". E' l'ultimo progetto di prevenzione di Medoc, che ha mosso i primi passi in occasione della "Giornata Mondiale del Cuore". "Nel comune di Portico di Romagna e Premilcuore, con l’ausilio dei nostri ambulatori mobili abbiamo effettuato a prezzo promozionale, check-up di Prevenzione Cardiovascolare a cura del cardiologo Tullio Tognoli e dell’Infermiere Michele Rizzoni". afferma Susanna Schiavone, della Direzione dei Progetti di Promozione della Salute. "Sempre con l'Ambulatorio Mobile - prosegue Schiavone - pianificheremo accessi mensili in altri Comuni della vallata del Bidente, del Rabbi e del Montone, non sempre raggiungibili e non sempre con servizi sanitari presenti e/o con servizi sanitari carenti. I cittadini saranno informati dei nostri accessi, grazie alla collaborazione dei Medici di Base, delle Farmacie e dei Comuni interessati che divulgheranno l‘opportunità di effettuare varie tipologie di esami, come prelievi del sangue, check-up di prevenzione cardiovascolare, ecografie, eseguire terapie fisioterapiche ed effettuare visite mediche specialistiche". "Abbiamo utilizzato volutamente la parola "Comune" conclude Schiavone, perché il progetto è rivolto ai comuni e la salute è un bene comune".