A Premilcuore "Un 25 Aprile uguale e diverso" nel ricordo di Luigi Schiumarini

"Un 25 Aprile uguale e diverso". Premilcuore celebra la Liberazione e dà inizio ad un anno dedicato al ricordo di Luigi Schiumarini, amato e stimato primo cittadino dal 1970 al 1990, di cui, a marzo 2021, ricorrerà il centesimo anniversario della nascita. Il sindaco Ursula Valmori e l'amministrazione comunale "ringraziano i bambini ed i ragazzi delle scuole per aver accolto l'invito lanciato loro con l'idea di "Un 25 Aprile uguale e diverso", sprigionando tutta la loro creatività e fantasia".

Sulla pagina Facebook "Premilcuore Informa" saranno pubblicati da venerdì sera i lavori che hanno realizzato gli studenti, riflettendo sul valore della libertà. "Un doveroso ringraziamento va anche agli insegnanti che, con grande professionalità e senso di responsabilità, stanno compiendo ogni sforzo per garantire, anche in questo difficile momento, la continuità didattica e mantenere saldo il legame con i loro alunni", continua il sindaco.

"Quest'anno, la ricorrenza del 25 Aprile è particolare, vista l'emergenza Coronavirus - prosegue il primo cittadino -. A seguito delle decisioni del Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria in corso, gli eventi ufficiali, gli incontri e le manifestazioni di piazza sono sospesi, ma, al di là dei momenti celebrativi, il compito di ciascuno di noi è quello di dare significato, tutti i giorni, ad un principio fondamentale, ovvero il diritto alla libertà, anche e soprattutto in una situazione critica come quella che stiamo vivendo, nella quale, per ragioni di obiettiva ed eccezionale gravità, sono stati emanati provvedimenti volti alla compressione della libertà civile e di altri diritti fondamentali, di fronte a quello che è al vertice della piramide costituzionale, ovvero il diritto alla salute".

"Costretti dunque all'isolamento, a causa di un terribile virus che ha destabilizzato l'economia mondiale ed il sistema sanitario, celebriamo questo settantacinquesimo anniversario della Liberazione in modo anomalo, lo festeggiamo in modo diverso, ma altrettanto partecipato, stringendoci uniti, nel nome della libertà ed in ricordo di Luigi Schiumarini. Auguro un buon 25 Aprile a tutti, con la speranza che il prossimo sia migliore", conclude Valmori.