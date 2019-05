A Ravenna eletta "Miss Mamma Italiana 2019", sul podio non manca una forlivese

Proseguono in tutta Italia, le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 26eima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Nella cornice del “Salone dei Mosaici” di Ravenna, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. 18 le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Beatrice De Luigi 42 anni, imprenditrice, di Santarcangelo, mamma di Giuly di 12 anni. Beatrice è una bella e simpatica mamma con la passione per le arti marziali.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a GIsella Danese, 52 anni, docente di scuola superiore, di Forlì, mamma di Clara di 26 anni; mentre la “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Carmen Pagano, 57 anni, casalinga, di Punta Marina Terme, mamma di Rosario, Giuseppe ed Alessio, di 39, 36 e 27 anni.

Queste le altre mamme premiate, che insieme a Beatrice, si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali, in programma dal 20 al 23 giugno a Gatteo:

“Miss Mamma Italiana Eleganza” MARIA LANNA, 39 anni, cameriera, di Rimini, mamma di Kevin, Mattia, Valentino, Martino, Santiago e Cristopher, di 21, 13, 12, 7, 5 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana Dolcezza” TANIA MARTYNENKA, 34 anni, studentessa universitaria, di Ro Ferrarese (FE), mamma di Francesco, Riccardo e Martina, di 6, 4 e 2 anni;

“Miss Mamma Italiana in Gambe” RALUCA AVRAM, 36 anni, libera professionista, di Ozzano dell’Emilia (BO), mamma di Aida di 9 anni;

“Miss Mamma Italiana Fashion” NAIDA SHRELI, 41 anni, impiegata, di Rimini, mamma di Lorenzo, Ilaria ed Alessandro, di 17, 14 e 12 anni;

“Miss Mamma Italiana Arianne” SARA ULIANA, 37 anni, impiegata, di Forlì, mamma di Alessio di 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Radiosa” DEBORA ARDINI, 45 anni, impiegata, di Igea Marina (RN), mamma di Aurora e Federico, di 15 ed 8 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” SILVIA RIPORESI, 52 anni, agronomo, di Bagnara di Romagna (RA), mamma di Simona di 18 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Glamour” VIVIANA ALDRIGO, 53 anni, operatore socio sanitario, di Este (PD), mamma di Cristina di 27 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Solare” ELENA CERCHIARO, 48 anni, casalinga, di Noventa Padovana (PD), mamma di Tommaso e Sebastiano, di 17 e 14 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, ideatore e Patron del concorso, da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016” e da Rosy Vaglica “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia 2016”. Ospiti d’onore, la cantante Daniela Vallicelli e le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2019, le quali hanno fatto passerella con gli abiti dell’atelier di Denise Maretti.