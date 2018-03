"A...ricaduta libera": incontro formativo per insegnanti ed educatori

La Biblioteca Pedagogica “Duilio Santarini” del Comune di Forlì, in via Paulucci Ginnasi, 17, organizza per giovedì, dalle 16.30 alle 19, un incontro formativo rivolto ad insegnanti ed educatori, centrato sulla presentazione di buone prassi di inclusione realizzate nei servizi educativi del territorio da 0 a 6 anni. L'iniziativa conclude il ciclo di eventi volti a ricordare i quarant'anni dall'approvazione della Legge n. 517/77 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”, che ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso di riconoscimento del diritto alla piena integrazione scolastica dei bambini con disabilità.

Filo conduttore è l'utilizzo del libro e della lettura come strumenti per favorire la costruzione di contesti inclusivi, che promuovano la sensibilizzazione al tema delle differenze e la partecipazione dei bambini. Gli interventi saranno curati da alcune educatrici e insegnanti del nido “Grillo” e della scuola dell'infanzia “Angeletti” del Comune di Forlì, in collaborazione con gli educatori di sostegno della Cad, Società Cooperativa Sociale Onlus, e da alcune insegnanti delle scuole dell'infanzia della Fis, “Schuster” di Cesenatico, “Nadiani” di Santa Maria Nuova e “Sacra Famiglia” di Cesena. Le esperienze saranno presentate attraverso i materiali didattici e di documentazione realizzati. Per informazioni: Biblioteca Pedagogica “Duilio Santarini”, telefono 0543 62124; e-mail biblioteca.santarini@comune.forli.fc.it