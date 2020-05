A Rocca San Casciano il primo giorno del mercato alimentare: "Cittadini collaborativi"

A Rocca San Casciano salgono a 22 i guariti, mentre i pazienti attualmente positivi sono 23 di cui 21 in isolamento domiciliare e due ricoverati. Mercoledì per la prima volta dopo mesi è ripreso il mercato ambulante limitatamente al settore alimentare. "A tale riguardo ci tengo a ringraziare il consigliere comunale Luciana Ghetti e Alessandro Camporesi che hanno garantito il regolare svolgimento della mattinata assicurando sia l’accesso contingentato ai banchi sia il rispetto delle distanze di sicurezza", afferma il sindaco Pier Luigi Lotti, che ha esteso i ringraziamenti anche i cittadini "per la collaborazione dimostrata". Intanto il Comune, grazie alla collaborazione dei volontari dell’associazione Pro Rocca, sta organizzando per il fine settimana una seconda distribuzione di mascherine pervenute dalla Regione Emilia-Romagna. Nei prossimi giorni saranno forniti i dettagli circa le modalità e le giornate di consegna.

