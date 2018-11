A San Mercuriale il concerto di Natale con il maestro Paolo Olmi e la Young Musicians European Orchestra

A San Mercuriale il Concerto di Natale Forlì – Betlemme con il maestro Paolo Olmi e la Young Musicians European Orchestra. Giunto alla 3° edizione, il felice connubio artistico-solidale promosso da Cooperativa Emilia Romagna Concerti e Caritas Forlì Bertinoro, si svolgerà venerdì 7 dicembre, alle 21, nella centralissima abbazia di San Mercuriale. Organizzato insieme a Ministero dello Spettacolo, Ministero degli Esteri, Regione Emilia Romagna e alcuni sponsor qualificati, come Eni, Romagna Acque, e con il patrocinio del Comune di Forlì, il concerto vedrà la partecipazione di alcuni giovanissimi solisti, come il chitarrista forlivese 22enne Mattia Masini e il violinista 20enne Gennaro Cardaropoli. Presentato alla stampa alla presenza di Sauro Bandi, direttore della Caritas Forlì Bertinoro, del prefetto di Forlì-Cesena Rocco De Marinis, dei parlamentari Marco di Maio e Jacopo Morrone (sottosegretario di Stato al Ministero di Grazia e Giustizia), del presidente Commissione Bilancio della Regione Emilia Romagna, Massimiliano Pompignoli, del presidente dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese, Giorgio Frassineti e dello stesso maestro Paolo Olmi, fa parte di una serie di manifestazioni musicali natalizie internazionali basate sulla musica, ma anche sulla solidarietà e sul dialogo culturale tra i popoli.

La Young Musicians European Orchestra, creata e guidata da Olmi e gestita della Cooperativa Emilia Romagna Concerti, si costituisce ormai da qualche anno nel mese di dicembre; essa è formata da giovanissimi musicisti provenienti dall'Europa e dal mondo, che si esibiscono prima del Natale in varie città italiane (Ravenna, Forlì, Bologna, Roma e forse Genova), per poi ripetersi a Gerusalemme (10 dicembre) e a Betlemme (11 dicembre) presso l’antichissima Chiesa della Natività. “Il programma musicale – dichiara il maestro Olmi – è imperniato su composizioni classiche di grande presa, in grado quindi di attirare spettatori di tutte le età, anche giovanissimi: si partirà con il Concerto in Re maggiore di Vivaldi per chitarra e orchestra, per proseguire con il concerto di Bach in Re minore per due violini e orchestra, e concludersi con il concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra di Mozart. I biglietti d’ingresso in basilica hanno il prezzo di 20 euro per la navata centrale e di 1 euro per la navata laterale e possono essere acquistati presso la Caritas di Forlì Bertinoro, oppure presso Emilia Romagna Concerti, contattando la mail erconcerti1@yahoo.it o telefonando allo 0544.33835. Alcuni Club Service di Forlì si sono invece organizzati per raccogliere tra i propri soci le adesioni al concerto. Parte dell’incasso sarà devoluto alla Caritas.

“A nome della mia associazione e dei nostri assistiti – dichiara il presidente Caritas Sauro Bandi – ringrazio a priori tutti coloro che vorranno prendere parte all’iniziativa, portando con sé in chiesa, la sera dell’evento, una serie di beni di prima necessità (zucchero, latte, riso, olio di oliva e di semi, biscotti e prodotti per l’igiene personale, come spazzolini, dentifricio e sapone generico) che saranno consegnati all’Emporio della Solidarietà. Lo scorso anno raccogliemmo 410 chili di beni, circa una tonnellata fra Forlì e Ravenna insieme. Tutti i prodotti raccolti saranno distribuiti alle circa 500 famiglie in stato di bisogno che beneficiano dell’Emporio della Solidarietà”. La Coop ha già aderito alla raccolta regalando 150 panettoni. Come da tradizione, anche quest’anno avrà luogo un’anteprima del concerto presso il carcere di Forlì, in collaborazione con l’associazione Linea Rosa di Ravenna: l’evento, programmato per il 21 novembre, vedrà l’esibizione del chitarrista forlivese Mattia Masini e di un’ospite della casa Circondariale, che eseguirà alcune canzoni.

Piero Ghetti