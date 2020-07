A Santa Sofia arriva la “Summer School”

Anche il Comune di Santa Sofia, in questa estate 2020, è coinvolto in prima persona nella Summer School dedicata al Service Learning organizzata da Gal L’Altra Romagna in partnership con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, nell’ambito del progetto Rural 3.0 all’interno del programma Erasmus+ Ka2 Knowledge Alliances finanziato dall’Unione Europea.

Dal 13 al 19 luglio, infatti, 6 studenti e studentesse dell’Università di Bologna risiederanno a Santa Sofia, dove potranno conoscere meglio il territorio mettendo a disposizione le proprie competenze a servizio degli enti e delle associazioni che le ospitano, ovvero Ufficio Cultura e Biblioteca del Comune di Santa Sofia, associazione Auser e associazione Via Romea Germanica.

“Crediamo che il confronto con altre realtà possa sempre essere positivo – dice il Sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi – e ci auguriamo che nella settimana di soggiorno santasofiese i giovani e le giovani universitarie possano da un lato conoscere la nostra realtà, dall'altro offrirci un nuovo punto di vista sulla nostra quotidianità. Credo che le loro competenze possano sposarsi con il nostro contesto, in ogni caso sarà per tutti un modo di mettersi alla prova e dimostrare apertura a nuove situazioni.”

Il Service Learning, definito anche come apprendimento community based è un approccio formativo che prevede il coinvolgimento attivo e l’impegno degli studenti e delle studentesse a servizio di una comunità di riferimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le attività svolte saranno incentrate sui bisogni reali manifestati dalle rispettive strutture ospitanti, in un’ottica di trasversalità e varietà anche dal punto di vista funzionale e organizzativo. In particolare, i ragazzi si occuperanno di promozione della rete locale/territoriale, promozione del patrimonio culturale e delle identità locali, supporto alla progettazione nuovi percorsi didattici, implementazione attività di comunicazione e animazione, mappatura dei processi territoriali, assistenza socio-culturale, attività bibliotecarie ed eventi sociali.