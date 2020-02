A scuola con una marcia in più: riparte "La Grande Macchina del Mondo"

La Grande Macchina del Mondo riaccende i motori sui banchi di scuola a Forlì. La Scuola Primaria A. Focaccia è la prima scuola a dare il via al progetto sul territorio forlivese, con il laboratorio “Le magie della natura - acqua”, l’attività scelta per i 19 studenti che hanno partecipato all’iniziativa.

Più di 2.700 studenti, 39 scuole e 125 classi coinvolte

In totale saranno 2.763 gli studenti delle 39 scuole del comprensorio forlivese coinvolte nelle attività de la Grande Macchina del Mondo, la proposta didattica, completamente gratuita, che la multiutility rivolge alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Gli studenti delle 125 classi che hanno aderito all’iniziativa si metteranno alla prova con un programma che esce dai libri di scuola e affronta, con metodologie all’avanguardia, tematiche idriche, energetiche ed ambientali con spettacoli, laboratori, esperimenti e giochi a squadre. Tra i temi focus di questa decima edizione ci sono la salvaguardia della risorsa acqua e del mare, l’economia circolare e gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, con un‘attenzione particolare alla plastica monouso. I percorsi de La Grande Macchina del Mondo sono pensati per le diverse età degli studenti coinvolti. Ancora una volta Hera sceglie di puntare sui più giovani offrendo a studenti e insegnanti nuovi spunti e strumenti per favorire buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente verso uno stile di vita più sostenibile.

L’economia circolare inizia dai più piccoli

Le magie della natura- acqua. Durante questo laboratorio, scelto dalla scuola primaria A. Focaccia, il potente mago della natura aiuterà i bambini a conoscere le magie dell’acqua che, tra illusionismo e strumenti misteriosi, impareranno come funziona il ciclo dell’acqua in natura, cosa comporta il suo inquinamento e come fare per risparmiarla. La Grande Macchina del Mondo ripropone inoltre come ogni anno l’Itinherario Invisibile, quest’anno saranno 10 le visite, virtuali e non, ai principali impianti gestiti da Hera, per scoprire il dietro le quinte della gestione di servizi importanti per i cittadini, accompagnati e orientati dagli operatori della multiutility.

Un progetto costantemente in evoluzione

Il progetto viene ogni anno aggiornato e rivisto, anche grazie alla preziosa collaborazione e al contributo apportato da insegnanti e alunni, cercando di arrivare alle menti e al cuore dei ragazzi, per farli appassionare e aiutarli a sentirsi responsabili. Quest’anno per tutti gli insegnanti sono disponibili sette brevi video sui temi ambientali con il Prof. Mario Tozzi, da guardare dal sito www.gruppohera.it/scuole come strumento di approfondimento e riflessione per le loro lezioni. Il primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico, propone un’interessante sintesi sulle principali emergenze ambientali del Pianeta, offrendo informazioni, curiosità e dati utili a insegnanti e ragazzi per riflettere sull’esigenza di cambiare il nostro stile di vita. Tra i temi toccati: le ragioni del cambiamento climatico, la disponibilità e lo sfruttamento delle risorse, con qualche consiglio su che cosa può fare concretamente ciascuno di noi.

Tante attività e materiali anche sul web: un’opportunità ulteriore

Sul sito del Gruppo Hera dedicato alle scuole, tutti gli insegnanti, anche quelli che non sono riusciti ad accedere ai laboratori, possono poi trovare educational box con contenuti, video, attività da scaricare per realizzare in autonomia percorsi didattici personalizzati, scegliendo quale tematica tra acqua ed energia. I docenti hanno a disposizione anche schede stampabili per verificare la ricaduta dei progetti e valutare i temi da approfondire in classe. Tante attività sono disponibili anche nell’area famiglie per imparare e per giocare insieme ai propri figli grazie a educational kit con esperimenti, laboratori, video.