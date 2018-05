Una donna strangolata ed una sepolta viva: ecco il giallo a fumetti realizzato in classe

Un ciondolo con una rosa, una ragazza strangolata ed una donna sepolta viva. Sembra uno dei tanti episodi di cronaca, invece sono alcuni elementi della storia scaturita dalla fantasia degli studenti della classe 3^B della Scuola Secondaria di primo grado di Cusercoli (I.C. Civitella di Romagna), nell’ambito del progetto “PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”, elaborato dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Miur. Il loro lavoro, che ruota intorno al personaggio del commissario Mascherpa, protagonista del fumetto pubblicato sulla rivista della Polizia di Stato, ha superato la fase provinciale e sarà esaminato a Roma per la fase Nazionale.

Grandissima la soddisfazione della docente di Lettere, che ha coordinato le operazioni e le attività dei suoi studenti per la realizzazione dei testi, e della professoressa Consuelo Marziali, che ha curato la revisione grafica delle immagini, ma soprattutto dei ragazzi della 3^B, entusiasti sostenitori de “Il Commissario”. Propedeutico alla realizzazione dell’elaborato è stato per gli alunni l’incontro a scuola con due funzionarie della Questura di Forlì, che hanno presentato e proposto agli studenti l’importante ruolo del Commissario Mascherpa, promuovendo la cultura della legalità, accrescendo in loro il senso civico e facendo loro comprendere che solo il rispetto delle regole e delle leggi permette di esercitare la libertà individuale.

