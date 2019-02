Forlimpopoli, a scuola lo sportello gratuito "Dsa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

L’associazione Insieme per crescere che da anni collabora con le realtà scolastiche del territorio, in collaborazione con la scuola istituto Emilio Rosetti di Forlimpopoli, ha creato degli appuntamenti gratuiti con la psicologa Elisa Farneti e Noemi Signore per tutti i genitori che vogliono una consulenza ed un incontro con lo specialista.

L'elenco delle date

09 FEBBRAIO > 9 - 12

23 FEBBRAIO > 9 - 12

15 MARZO > 15 - 18

29 MARZO > 15 -18

09 APRILE > 9 -12

17 APRILE> 9 -12

21 MAGGIO > 9 -12

8 MAGGIO > 9 -12



Informazioni: ISTITUTO COMPRENSIVO EMILIO ROSETTI - FORLIMPOPOLI Tel. 0543 745077 o al numero di Cellulare 347 5471702