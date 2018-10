A Sportilia il campo famiglie 2018 per bambini con diabete: un’edizione ricca di emozioni

Sportilia, Spinello di Santa Sofia, è il luogo che per i bimbi con diabete della Romagna è capace di evocare la magia che nasce solo dallo stare insieme condividendo un destino un comune. Quasi 170 sono stati i partecipanti all’edizione 2018 del campo per famiglie reso possibile dall’impegno dei volontari dell’associazione Diabete Romagna e dalla generosità dei suoi sostenitori. In due giorni intensi bambini provenienti da Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini hanno avuto modo di confrontarsi, con il supporto degli operatori sanitari, e, con le parole di una mamma, “confortarsi” perché la condizione che le lega, il diabete, non è facile da accettare e da gestire. La mattinata di domenica ha visto bambini, genitori e medici a bocca aperta e con gli occhi lucidi ascoltare la storia di William Palamara, presidente di Diabetes Marathon e volontario storico di Diabete Romagna. Ha raccontato la sua esperienza di tedoforo alle recenti Olimpiadi Invernali 2018. Ha portato la torcia olimpica per tutti i bimbi che, come lui, hanno conosciuto il diabete da piccoli. Con la sua testimonianza ha trasmesso a bambini e genitori che il diabete non deve mai avere il potere di fermare i sogni, e che può essere un motivo in più per volerli realizzare. Sono tante le iniziative che l’associazione Diabete Romagna porta avanti a favore di bambini e adolescenti con diabete, dall’acquisto di strumentazione sanitaria, al finanziamento di professionisti a supporto dei bambini e delle famiglie, come dietisti e psicologi. Tutte le attività sono rese possibili dal contributo dei volontari e dei sostenitori e grazie ad eventi come lo spettacolo teatrale di beneficenza “Tutto Sbagliato”, realizzato dalla Compagnia dell’Anello che andrà in scena domenica 21 ottobre al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Per info: info@diabeteromagna.it