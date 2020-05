A Tredozio potenziamento della rete idrica: tre settimane di lavori

Lunedì prossimo inizieranno i lavori delle squadre Hera per il potenziamento della rete idrica in via Macello e nella strada provinciale via dei Martiri a Tredozio. Si tratta di posa nuova condotta in pvc della lunghezza di 170 metri e del diametro di 90 mm, con rifacimento di tutti gli allacci. L’intervento, che comporterà un costo di circa 30 mila euro, avrà una durata di circa tre settimane, compatibilmente con i tempi dell’iter autorizzativo per i lavori in via dei Martiri. Per rendere possibili gli interventi su via dei Martiri sarà necessario intervenire sulla viabilità: sarà istituito il senso unico alternato.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900. “È un intervento importante. che aspettavamo da molto tempo e che ci permetterà, oltre alla sostituzione delle tubature, di procedere al rifacimento del manto stradale” afferma il sindaco di Tredozio on. Simona Vietina.