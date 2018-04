A trent'anni dalla maturità, si ritrovano i "giovani" della sezione A del Liceo Classico

A 30 anni dalla maturità, la 3A del liceo classico "G.B. Morgagni" si è data appuntamento venerdì per una rimpatriata all'insegna della convivialità e della rimembranza dei tempi che furono. In rappresentanza del corpo docente era presente anche la professoressa di scienze Francesca Piovaccari, che fu membro interno l'anno della maturità. Seduti non più sui banchi di scuola ma ai tavoli del ristorante "Da Peppe" a San Lorenzo in Noceto, di fronte ai gustosi piatti della tradizione romagnola, i maturi del 1988 hanno ripercorso tra ricordi e risate gli anni intensi e sicuramente più spensierati della loro vita, nell'impressione generale che i tre decenni trascorsi abbiano avuto soltanto la lieve consistenza di un soffio.