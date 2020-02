A Vecchiazzano messa missionaria nel nome di Annalena

Sarà presieduta da padre Luca Vitali, sacerdote della Comunità di Villaregia, la messa missionaria in programma mercoledì 19 febbraio, alle 20.45, nella chiesa di parrocchiale di Vecchiazzano dedicata a San Nicola di Bari. Nel corso della celebrazione ci sarà la testimonianza di Alberto Dina per il Comitato di gemellaggio e cooperazione tra i popoli, di ritorno dal recente viaggio in Bangladesh. Andrea Saletti, del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo, favorirà la riflessione dei presenti con la lettura di alcuni brani tratti dalle Lettere di Annalena Tonelli. “Questo momento di preghiera – comunica il responsabile dell’Ufficio missionario diocesano, Sauro Bandi – è rivolto a tutti, in particolare agli operatori pastorali del Vicariato Forlì sud ovest, per approfondire la tematica dell’impegno missionario nel mondo. Ci ritroviamo una volta al mese continua il coordinatore - attorno all’altare del Signore per accogliere la sua Parola, lasciare che questa trasformi il nostro cuore in cuore di carne e ci invii verso chi ha bisogno di una parola, una carezza, un sorriso”.

Al termine della celebrazione ci sarà spazio anche per l’adorazione eucaristica, fino e non oltre le 22.15. Prossimi appuntamenti per la messa missionaria mensile saranno mercoledì 20 marzo a San Giuseppe Artigiano, in occasione della Veglia dei missionari martiri, e mercoledì 20 maggio a Dovadola.