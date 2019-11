Abbandonati in aperta campagna, tra le viti spuntano un'auto e un "cambia soldi"

Curioso ritrovamento in aperta campagna a Panighina, a cavallo tra i Comuni di Cesena e Bertinoro. Tra le viti sono spuntate un'auto, una vecchia Fiat Punto e un apparecchio "cambia soldi", di quelli che si trovano nelle sale che ospitano slot machine. L'episodio è stato segnalato sul gruppo Facebook Cesena Sicura. E' molto probabile che l'auto sia stata usata per compiere il furto, con i malviventi che se ne sono poi disfatti in aperta campagna. Stesso destino per l'apparecchio cambia soldi, dopo essere stato scassinato per prelevare il denaro. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.