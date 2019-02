I "gilet gialli" forlivesi di nuovo in campo: nuova pulizia contro gli abbandoni di rifiuti

Il coordinamento dei quartieri della "Zona Ovest" del Comune di Forlì, con capofila il Comitato di Quartiere Romiti, replica la giornata ecologica, con la pulizia dela città indossando i cosiddetti "gilet gialli". I Romiti, in collaborazione col Wwf, fornirà l'attrezzatura. La seconda giornata ecologica della città di Forlì di raccolta di rifiuti solidi urbani per le strade del territorio con l’intento di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto ambientale specialmente in questo periodo di raccolta differenziata porta a porta si tiene sabato.

"Come cittadini non possiamo stare fermi di fronte ad azioni di abbandono rifiuti di qualche maleducato che non capisce che poi i costi sostenuti per la pulizia ricadono su tutti quindi anche su di loro, per non parlare poi dell’indecorosa questione ambientale del territorio. Il ritrovo per questa seconda giornata ecologica sarà nel quartiere Romiti con partenza ore 14:00 presso il parcheggio del palazzetto dello sport Villa Romiti Via Sapinia 40. Si partirà da via Valeria in direzione Quattro per proseguire in zona artigianale seguendo il fossato di via cavallina e rientro da via Borghetto Romiti. Alea è stata avvisata e ritirerà i rifiuti raccolti differenziati".

Nella prima giornata ecologica di sabato scorso su un tratto di 1,3 km un gruppo di 9 volontari ha raccolto 1 contenitore da 320 litri di carta, un contenitore da 320 litri di indifferenziata, 1 contenitore da 120 litri di vetro e 4 contenitori da 320 litri di plastica e lattine. "Crediamo che queste iniziative siano importanti, intanto perchè concretamente puliamo il territorio da questi rifiuti inquinanti, rendiamo la nostra città presentabile,e la speranza che in quelli che ancora continuano a gettare sacchetti di rifiuti nelle aree verdi dei fossati o dei campi possa arrivare quel senso di responsabilità, di educazione, di crescita , di intelligenza,di rispetto nel nostro confronto nel loro confronto e in quello di tutti", concludono.