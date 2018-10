Nuova stagione del Teatro Dragoni di Meldola: al via la campagna abbonamenti

Partirà sabato nella biglietteria del Teatro Dragoni di Meldola la campagna per i nuovi abbonamenti alla Stagione 2018/2019. L’orario di apertura al pubblico sarà dalle 9 alle 12. La campagna proseguirà poi da lunedì a mercoledì prossimo, negli stessi orari, presso gli uffici del Teatro Il Piccolo di Forlì (via Cerchia 98). La stagione in abbonamento partirà con Michele Placido nelle vesti di interprete e regista di Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello (30 ottobre). Seguirà la Factory Compagnia Transadriatica di Tonio De Nitto con un’originale rilettura de Il Misantropo di Molière (11 dicembre). Ornella Muti e Enrico Guarneri saranno protagonisti di La governante di Vitaliano Brancati (14 gennaio) mentre Fiona May e Luisa Cattaneo porteranno sul palcoscenico Maratona di New York di Edoardo Erba (22 gennaio).

Altri grandi nomi ospitati sul palcoscenico del Dragoni saranno Maurizio Mattioli, Antonio Catania e Nicolas Vaporidis, interpreti principali della commedia L’operazione di Stefano Reali (22 febbraio) e Lello Arena e Giorgia Trasselli nell’adattamento teatrale di Parenti serpenti di Carmine Amoroso (3 marzo). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. A inaugurare la stagione, però, sarà un’anteprima esclusiva fuori abbonamento: Francesco Tesei, il ‘Mentalista’ più importante d’Italia, ha nuovamente scelto il Teatro Dragoni quale luogo ideale per allestire e debuttare con il suo nuovo spettacolo Human. Quattro giorni di “prove aperte”, dall’11 al 14 ottobre, durante i quali il pubblico del Dragoni potrà assistere alla realizzazione di una nuova creazione che, nei mesi successivi, calcherà i più importanti palcoscenici nazionali. Il prezzo dell’abbonamento ai 6 spettacoli del cartellone principale, inalterato rispetto allo scorso anno, varia dai 100 ai 58 euro a seconda del settore scelto, con riduzioni per giovani under 18, adulti over 65 e possessori di YoungER Card. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543/490089 oppure 0543/64300 (e-mail teatrodragoni@accademiaperduta.it e portale web www.accademiaperduta.it)