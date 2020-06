Abilitazione scientifica all'insegnamento per un medico di Rianimazione dell'ospedale di Forlì

L’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Forlì, diretta da Stefano Maitan , da oggi annovera tra i suoi medici un medico che ha ottenuto l' Abilitazione Scientifica Nazionale per ricoprire le funzioni di Professore di II Fascia nel settore concorsuale di Medicina, Disciplina Anestesiologia, il Dott Ruggero Massimo Corso. Molto positivi i giudizi della Commissione nazionale che gli ha assegnato tale abilitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Dott. Corso, Coordinatore Medico del Blocco Operatorio della unità operativa Anestesia Rianimazione dell’Ospedale “G.B Morgagni - Pierantoni", già rappresentante per l’Italia alla Società Europea per la gestione delle vie aeree (European Airway Management Society), oltre che membro del comitato scientifico della medesima società, è autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e relatore in numerosi congressi nazionali e internazionali. La sua attività di ricerca è incentrata prevalentemente sul controllo delle vie aeree nei diversi contesti clinici, sulla gestione perioperatoria dei pazienti affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno e sulla organizzazione dei percorsi chirurgici.