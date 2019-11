Aborto, il sindaco Zattini precisa: "Libertà di coscienza, riconosciamo entrambi i diritti"

Ha fatto discutere e non poco l'annuncio del sindaco Gian Luca Zattini di inserire nelle Linee Programmatiche dell’amministrazione comunale l’obiettivo di "garantire il diritto di non abortire". Il primo cittadino ha tenuto a chiarire il concetto: "Rispetto a un tema così delicato come l’interruzione volontaria di gravidanza, questa amministrazione intende assicurare, prima di tutto, il massimo rispetto della volontà femminile riconoscendo la legittimità di una norma che compie più di quarant’anni e che è frutto di un’aspra battaglia politica, etica, sociale e di riconoscimento dei diritti delle donne. La legge 194 ha depenalizzato e disciplinato l’accesso all’aborto in Italia, rivoluzionando l’approccio culturale del nostro Paese rispetto a una scelta che è sempre dolorosa e che impatta inevitabilmente sulla vita e lo stato d’animo di chi la adotta".

"Per questo motivo, nell’ambito di una piena applicazione e diffusione della prima parte del dispositivo, vogliamo promuovere una stabile attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune, Ausl e volontariato per difendere la cultura di una procreazione cosciente e responsabile, che metta al centro i valori della maternità e della paternità e la piena accoglienza della vita nascente - continua Zattini -. Alla pari del diritto all’interruzione di gravidanza, questa Giunta riconosce il diritto a non abortire, mettendosi al fianco della donna in ogni momento ed informandola sui servizi sociali, sanitari e assistenziali a lei riservati dalle strutture operanti nel nostro territorio".

"Mi stupisce che rispetto a questo dibattitto e alle sue delicate implicazioni, l’associazionismo e i gruppi cattolici forlivesi non siano intervenuti, preferendo porgere la guancia a posizioni più radicali e di discutibile rilevanza - conclude il sindaco -. Questa amministrazione non predilige una scelta piuttosto che un’altra ma le custodisce entrambe, nel rispetto della donna e della vita che si appresta ad accogliere. Perché la decisione è una sola, ma merita rispetto e condivisione, anche e soprattutto dalle Istituzioni".