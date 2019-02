Abuso d'ufficio nella delibera Dall'Olio, i due dipendenti comunali chiedono il rito abbreviato

Nuova puntata del processo per abuso d'ufficio a Massimo Visani e Stefano Bazzocchi, dirigente e funzionario con responsabilità organizzativa dell'Urbanistica del Comune di Forlì, in udienza preliminare per la vicenda della contestatissima delibera di giuta che affida un incarico da 10.900 euro al geologo Nicola Dall'Olio. Sullo stesso caso, ma in un procedimento giudiziario a parte e ancora non approdato davanti al giudice si trovano indagate le assessore Francesca Gardini, Elisa Giovannetti e Maria Grazia Creta.

Come era stato annunciato nell'udienza della scorsa settimana, i due dipendenti comunali, attraverso il loro legale Fabio Malpezzi, hanno avanzato richiesta di giudizio con rito abbreviato, direttamente davanti al giudice per l'udienza preliminare Monica Galassi. In altre parole i due indagati chiedono un "processo veloce", senza andare in un'aula di udienza pubblica, con un giudizio basato solo sugli elementi finora raccolti, vale a dire gli atti dell'indagine del pm Filippo Santangelo e i documenti delle indagini difensive dell'avvocato Malpezzi, rinunciando così a testimonianze e ulteriori approfondimenti. La data del processo col rito abbreviato è stata fissato a breve, per il 10 aprile prossimo. I consiglieri del M5S Daniele Vergini e Simone Benini sono rappresentanti a processo come querelanti, ma non come parti offese o parti civili, in quanto l'eventuale danneggiato dall'abuso d'ufficio in questo caso specifico è l'Erario pubblico.