Accademia degli Incamminati, il "Vincastro d’Argento" a Dino Amadori

L’annuale tornata di primavera dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana si è tenuta sabato a Forlì nei locali della Cassa dei Risparmi. Nell'occasione è stato consegnato il “Vincastro d’Argento – Premio a una Vita” al professor Dino Amadori, presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Questa la motivazione: "L’Accademia degli Incamminati - grata per l’attività profusa nell’arco di una vita per lo studio e la ricerca in ambito sanitario ed oncologico che tanto ha contribuito al bene comune ed ha dato lustro alla nostra Romagna - gli conferisce il Vincastro d’Argento". L’introduzione è stata a cura di Venerino Poletti, presidente dell’Accademia, mentre a coordinare i lavori Sara Samorì, assessore allo sport del Comune di Forlì.