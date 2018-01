Accecato dalla rabbia, butta giù a spallate la porta dell'ex: arrestato

E' finito in manette dopo aver sfondato a spallate e a calci la porta di casa della moglie da cui si sta separando. E' costata l'arresto la sfuriata di un tunisino di 28 anni - con precedenti di polizia ma nessuno relativo ai maltrattamenti - nei confronti della giovane moglie, italiana di 22 anni, davanti ai figli piccoli di pochi anni. I due sono marito e moglie solo sulla carta, dal momento che la coppia si è divisa e vivono in case separate.

Domenica sera, però, saputo probabilmente che l'ex compagna si trovava in casa, in centro storico, con il nuovo fidanzato, è scattata la rabbia del tunisino che ha preso a sfondare la porta a calci e a spallate, fino a scardinarla e ad entrare all'interno. La 22enne a quel punto è stato aggredita a spintoni e verbalmente. Per fortuna, però, non ci sono state le botte, anche perché nel frattempo è intervenuta una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri, che ha subito immobilizzato l'aggressore, che infine è stato arrestato per violazione aggravata di domicilio. L'arresto è stato convalidato lunedì mattina. Non risultano lesioni. Come misura di cautela è stato disposto dal giudice il divieto di avvicinamento alla vittima.