"Accendiamo il cuore", dalla Festa del falò oltre 6mila euro per l'ospedale. E il Castellaccio veste il tricolore

Supera oltre 6mila euro la raccolta fondi "Accendiamo il cuore", promossa dal comitato organizzatore della Festa del Falò e dai rioni Borgo e Mercato. "E' andata molto bene, oltre ogni aspettativa - spiegano gli organizzatori -. Il ricavato di 6300 euro è stato devoluto all'ospedale di forli per l'emergenza che stiamo vivendo in questo periodo. Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto un'offerta per una causa che ci vede tutti insieme lottare nella speranza di poter tornare presto alla vita di tutti i giorni".

Nel frattempo il simbolo per eccellenza di Rocca, il Castellaccio, ha indossato il tricolore, venendo illuminato tutte le sere con con i colori della bandiera italiana. Per la Festa del Falò, rinviata al 2021 per l'emergenza sanitaria, il Castellaccio s'illumna con i colori del rione Borgo in quanto si trova nel suo territorio. Con l'azione dei volontari, che lo liberarono dalla vegetazione che la stavo soffocando, nel 2019 venne riportato al suo splendore.

