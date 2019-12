Forlimpopoli, festa in centro: l'albero di Natale incanta Piazza Garibaldi.

Al via le festività natalizie anche a Forlimpopoli. Sabato pomeriggio vi è stato il taglio del nastro del sindaco Milena Garavini col campione paralimpico Loris Cappanna, con accensione dell'albero di Natale in Piazza Garibaldi ed apertura della pista di pattinaggio in Largo Paolucci. Domenica si è svolta la Fiorita dei bambini. La festa è proseguita il mercatino in piazza Garibaldi, nella quale è stato anche possibile pranzare con le proposte gastronomiche della sezione locale dell'Avis. Dal primo pomeriggio protagonista l'itinerario musicale delle Marching Band dei Babbi Natale di Bertinoro ed i laboratori di decorazioni natalizie tenuti dal Centro Visite di Spinadello nei negozi di via Costa 30-34.