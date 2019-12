Palazzi illuminati, albero di Natale dorato e lo show del video mapping: Piazza Saffi è un incanto

Tre, due, uno e per magia Piazza Saffi è avvolta da un meraviglioso gioco di luci. Ore 17.17, ecco Forlì in tutta la sua bellezza. Nel cuore del centro storico si respira ufficialmente l'atmosfera natalizia. Addobbato con i colori più tradizionali, le luci a led di un bianco caldo e grandi sfere dorate, l’albero di 17 metri, con la stella sulla cima, fa brillare Piazza Saffi. Tutti con lo smartphone in mano per immortalare uno dei simboli delle festività, attorno al quale si riunisce l’affetto e l’attenzione di tanti bambini e famiglie. Con "Last Christman" degli Wham, il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore Andrea Cintorino hanno ufficialmente acceso lo show, ma non è mancato l'intoppo per l'albero, per il quale si è dovuto attendere qualche minuto sotto le note di "We are the world" e "All i want for Christmas is you" per vederlo in tutto il suo splendore.

Il video-mapping

Ma l'albero non è l'unica attrazione. Oltre ai palazzi storici illuminati, tutti con gli occhi all'insù per ammirare il video-mapping sul campanile di San Mercuriale, una novità per Forlì, ma già una consuetudine di grande successo e fascino per esempio nella vicina Ravenna. Colori, luci e suoni sincronizzati accompagnati da musica ed effetti speciali, sincronizzati con le vere campane dell'abbazia. Lo spettacolo ci sarà ogni sera dalle 17,30 alle 23 a ciclo continuo, della durata di 5 minuti. Uno spettacolo che ha tenuto tutti con gli occhi all'insù. E c'è persino chi si è commosso. Alla fine tanti applausi.

Gli allestimenti

Sono diversi i punti allestiti per le feste. Oltre a piazza Saffi con albero, mercatino e pista di pattinaggio, ci saranno piazzetta della Misura con la pista delle macchinine allestite a slitta di Natale e le renne luminose, l'illuminazione della Torre Civica, il pupazzo 'Frosty' in via delle Torri, Babbo Natale e la Casetta di Cristallo in piazzetta San Carlo, un albero luminoso di 12 metri nell'area antistante il mercato coperto di piazza Cavour, un igloo anch'esso luminoso davanti al San Domenico, un altro piccolo albero di Natale in corso Mazzini ed infine un Babbo Natale alto 8 metri in piazzale della Vittoria, che sarà ben visibile illuminato da chi proviene da viale Roma.

Corsi illuminati

Completa l'illuminazione natalizia le 'sfere' allestite in corso Garibaldi, corso della Repubblica, corso Mazzini e via Regnoli per tutta la lunghezza della strada, in corso Diaz nella parte più vicina alla piazza, e poi via dei Filergiti, piazzetta don Pippo e via Gaudenzi. Per chi vorrà fare delle fotografie sul tema del Natale a Forlì è stato indetto anche un concorso fotografico con guiria, organizzato dall'associazione 'Postacards, cartoline da Forlì'.