Traffico e ztl: stanno per accendersi le telecamere di "Mercurio"

Giovedì scatta la fase sperimentale di Mercurio, il sistema di di varchi elettronici attivo nel centro storico di Forlì, che garantisce un controllo più efficace della circolazione nella Zona a Traffico Limitato (Ztl). Si accenderanno 15 telecamere: otto circoscrivono la Ztl, che resta invariata (scatteranno le multe per chi trasgredisce dopo i 45 giorni di sperimentazione), mentre sette monitoreranno l’ingresso dei mezzi a fini statistici con funzioni di “controllo della sicurezza”.

Il primo anello della Zona a traffico limitato

Il primo "anello" è posto agli ingressi della zona a traffico limitato (in corso della Repubblica dopo via Flavio Biondo, in corso Mazzini dopo via Cantoni, in corso Garibaldi in piazza del duomo e in corso Diaz all’altezza del teatro Diego Fabbri, più altre 3 su strade secondarie. Queste sette telecamere “sorvegliano” solo il “cuore” del centro storico, e chi passerà non in regola si beccherà la multa a partire dall'8 maggio.

Il secondo anello del centro storico

Ci sono poi altre 8 telecamere identiche (stesso tipo di varco, stesso display sul palo della telecamera) poste agli ingressi del centro, all’imbocco dei corsi. Queste non saranno in modalità sanzionatoria, ma serviranno solo per sicurezza e fini statistici. Si tratta delle telecamere messe in corso della Repubblica all’imbocco da piazzale della Vittoria, in corso Mazzini all’imbocco della rotonda di via Ravegnana, in corso Garibaldi fin da Schiavonia e in corso Diaz fin dal carcere della Rocca, oltre che all’inizio di via Oberdan, di via Romanello da Forlì e via Della Torre (davanti all’Avis).

Le informazioni

Le telecamere saranno attive 24 ore su 24. Le auto non in possesso di un permesso di accesso alla Ztl potranno regolarizzare la loro posizione negli uffici di Forlì Mobilità Integrata. I titolari di attività economiche in centro potranno richiedere un contrassegno per l’accesso negli orari dalle 7 alle 10,30, dalle 15 alle 16,30 e dalle 19 alle 20. Per alcune tipologie di commercio il permesso sarà h24, con alcune eccezioni. I veicoli in uso a disabili dovranno comunicare preventivamente il numero di targa, ma potranno farlo anche entro 48 ore dopo. Tutti i parcheggi del centro storico sono raggiungibili senza accedere alla Ztl.