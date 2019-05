Accesso agli sportelli Pra solo su appuntamento dal 28 maggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Al fine di garantire un servizio maggiormente celere ed efficiente, senza più lunghe attese e interminabili code, dal 28 maggio sarà possibile accedere agli sportelli PRA solo per appuntamento. La prenotazione può essere effettuata dal 13 maggio sia collegandosi al sito web www.aci.it che al sito diretto dell'Ufficio www.up.aci.it/forli-cesena e seguendo le istruzione per la registrazione o con l'utilizzo dello SPID; in alternativa rivolgendosi direttamente agli Uffici PRA. La prenotazione non sarà necessaria per: visure, ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, formalità a favore di soggetti disabili. Numeri utili per informazioni: 0543/784127 (23-40-36-38).