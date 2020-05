"Accettiamoci per quello che siamo": 50 donne si mettono in gioco cantando struccate

Ogni donna è bella a modo suo, con o senza trucco. Non è certo una novità e non serviva una pandemia per rendercene conto. Ma è una verità di cui troppo spesso anche le donne si dimenticano. Da qui il progetto audio-video, su proposta della cesenate Elisa Zamagni e che ha trovato la collaborazione di 50 donne, tra cui 12 cantanti e quattro professioniste del mondo artistico, Silvia Querci e la forlivese Beatrice Buffadini, note cantanti e attrici del musical italiano, Rada Caselle, insegnante e ballerina professionista, e Apollonia Tolo, make-up artist professionista.

"L’idea di questo progetto nasce dalla voglia di mettersi a nudo, in un percorso che parte da ciò che spesso ci fa sentire più sicure di noi, il trucco, fino a giungere alla consapevolezza di poterci piacere anche senza coperture e di accettarci per quello che siamo - viene spiegato -. Questo concetto è espresso anche dal brano "Thursday" di Jess Glynne, scritto assieme ad Ed Sheeran e uscito nel 2018, filo conduttore dell’intero progetto. Sono parole che ispirano sicurezza, voglia di stare bene con se stessi, di abbracciare tutte quelle incertezze che ci portano a nasconderci e di non cedere a versioni troppo diverse da ciò che siamo realmente".

"Ci viene ricordato quanto sia importante guardarsi allo specchio e imparare ad amare ciò che vediamo riflesso, senza preoccuparci tanto di quel che gli altri potranno dire di noi", viene rimarcato. E così cinquanta donne si sono messe in gioco, riprendendosi nella propria casa, senza filtri, chi struccandosi soltanto, chi anche interpretando il brano attraverso la propria arte, il canto e il ballo.

Il coordiamento video è stato a cura di Aldo Rapetti, quello delle voci di Alessia Pantanella. Il montaggio audio è stato realizzato da Valentina Baldassarri, mentre quello video di Ciro Troiano, della Hurakan Production. Hanno dato la propria voce Baldassarri, Ilenia Bianchi, Isabella Calzolari, Manuela Casadei, Sara Cavassi, Mara Dell’Aquila, Costanza Neri, Alessia Pantanella, Maja Prkic, Nicoletta Sirri, Beatrice Trapani e Nina Zoffoli. Hanno partecipato Sonia Agnoletti, Roberta Altieri, Lisa Bartoletti, Giorgia Bastoni, Lucia Bazzocchi, Sara Bernabini, Annalisa Betti, Elena Betti, Federica Bronzetti, Camilla Bulgarelli, Giulia Buscherini, Arianna Farolfi, Elisabetta Forcellini, Claudia Gasperoni, Chiara Lazzari, Claudia Mambelli, Samantha Mariotti, Agnese Maroncelli, Cecilia Mengozzi, Laura Neri, Melissa Nostini, Simona Prati, Emanuela Rapetti, Alessia Rossi, Silvia Scarpellini, Ilaria Tambani, Carolina Turci, Federica Deborah Turri, Greta Varsi, Olena Vasylenko, Carmen Vittorio, Elisa Zamagni, Giulia Zambianchi e Laura Zavalloni.