Accoglienza ed integrazione al centro di un incontro in Municipio

Sabato, alle ore 15,30, nel salone comunale (Piazza Saffi, 8) si svolgerà l'incontro "La legislazione, i diritti e i doveri. Dall’accoglienza alla integrazione". Interverranno il giudice Maria Acierno (membro della prima sezione della Corte di Cassazione sui diritti delle persone italiane e straniere), l’avvocato Nazzarena Zorzella (associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e l’on Andrea Maestri (avvocato di strada e deputato). Coordinerà i lavori l’avvocato Francesco Roppo. L’evento formativo si avvale del patrocinio del Comune di Forlì ed è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena. L'incontro, organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, Forlì Città Aperta e Servizio Migrantes della Diocesi di Forlì, è parte della rassegna “La realtà dell’immigrazione. Conoscere di più per agire meglio”. L’appuntamento seguente è in programma giovedì 25 gennaio, alle ore 20.30, sempre nel Salone comunale e proporrà un dialogo con Luigi Manconi a partire dal suo ultimo libro “Non sono razzista, ma”. Tutti i cittadini sono invitati.