Benedetta Bianchi Porro, fedeli in arrivo da tutt'Italia. "Riaprire 'La Capanna' di Rocca"

Il prossimo 14 settembre nella cattedrale di Forlì ci sarà la cerimonia di beatificazione di Benedetta Bianchi Porro. E mercoledì la venerata sarà ricordata a 55 anni dalla morte a Dovadola dall’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Zuppi. "Molti osservatori sostengono che aumenteranno i pellegrini in arrivo da tutta l’Italia e dal mondo - esordisce il sindaco di Rocca San Casciano, Rosaria Tassinari -. Come primo cittadino segnalo a coloro che si stanno occupando dell’accoglienza dei pellegrini che a Rocca esiste attualmente l’albergo ristorante “La Capanna”, chiuso da qualche anno, i cui proprietari sono disponibili a cedere la struttura".

Sorta negli anni Settanta del secolo scorso, “La Capanna” ha svolto un ruolo turistico-gastronomico con diverse gestioni fino a qualche anno fa. Attualmente la struttura, di proprietà privata, è chiusa. Si trova vicino alla piscina comunale e alle principali strutture turistiche del paese, fra cui l’ex Colonia fluviale e il settecentesco parco “Carlo Alberto Cappelli”, conosciuto da tutti come ‘Il Bosco’. Conclude il sindaco Tassinari: “Il mio scopo è solo quello di riavviare una struttura importante non solo per Rocca San Casciano, ma per l’intera vallata del Montone e del territorio forlivese. E la beatificazione di Benedetta è un evento non solo religioso, ma anche culturale, sociale e turistico che riguarda Dovadola e la vallata del Montone, la diocesi di Forlì-Bertinoro e l’intera Romagna, a incominciare dalla città e dal territorio di Forlì".