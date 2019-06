Nuovo bando della prefettura: si cercano 300 alloggi per i richiedenti asilo

La Prefettura di Forlì-Cesena ha bandito due distinte procedure di gara, attualmente in corso di completamento, per l’affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ai Centri di Accoglienza Straordinaria, ad esclusione dei territori del Comune di Portico e San Benedetto e dei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare. Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle 14 del primo luglio. I bandi sono pubblicati nel portale della Prefettura di Forlì-Cesena nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Avvisi Bandi e Inviti - Gare in corso“.

Viene previsto "un fabbisogno integrativo di 300 posti dal primo agosto al 31 dicembre", con 200 richiedenti asilo in "strutture costituite da unità abitative sino a 50 posti incrementabile nei limiti del quinto di legge; e 100 in strutture costituite da centri collettivi sino a 50 posti incrementabile nei limiti del quinto di legge". Sono ammessi a partecipare gli operatori economici secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 50/2016, gli enti del Terzo Settore "che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona". Si tratta di un'indagine di mercato preliminare, la richiesta nasce dal mancato reperimento in altre due procedure precedenti del numero di alloggi sufficienti.