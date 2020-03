Accordo sindacale alla Marcegaglia per il Coronavirus: ridotta la settimana lavorativa

Dopo Bonfiglioli, anche Marcegaglia ha un accordo tra azienda e sindacati per continuare la produzione nel rispetto della sicurezza dei lavoratori. Nel pomeriggio di mercoledì è stato firmato l’accordo che riduce la settimana lavorativa. “A differenza di Bonfiglioli, dove è stata scelta la strada degli ingressi e delle uscite sfalsati dei lavoratori, alla Marcegaglia non è possibile percorrere questa strada, in quanto tecnicamente non possibile e che comporterebbe molto spreco di materia prima – illustra Giovanni Cotugno, segretario della Fiom-Cgil -. Per questo è stato scelto, di mantenere l’organizzazione su 3 turni, ma con venerdì a casa”. Per questo la settimana lavorativa sarà dal lunedì al giovedì. Questo venerdì si lavoreranno 2 ore in meno e poi dal prossimo venerdì sarà bloccato lo stabilimento, con l’utilizzo della cassa integrazione.

