"Acqua per la vita", chiesa del Suffragio gremita per il Coro Intercity Gospel Train Orchestra

La Chiesa del Suffragio di Forlì, messa a disposizione dal rettore don Paolo Giuliani, ha ospitato nel giorno di Pasquetta un evento di solidarietà organizzato dall'Associazione onlus Lions "Acqua per la vita". Nell'occasione il Coro Intercity Gospel Train Orchestra, diretto da Valerio Mugnai, ha tenuto un concerto per raccogliere fondi per completare entro il prossimo mese di maggio la costruzione di un pozzo nel villaggio poverissimo di Saubù, ubicato a sud-ovest di Ouagà, capitale del Burkina Faso, in una zona desertica dove la presenza dell'acqua fa la differenza fra la vita e la morte specialmente per i tantissimi bambini presenti.

"Acqua per la vita" è una Onlus del Lions nazionale, attualmente presieduta da Franco Sami, socio del Lions Club Forlì Host, nonché past Governatore del Distretto Lions 108 A. L'associazione opera da oltre 15 anni in Africa ed ha realizzato più di 150 pozzi portando così acqua buona e potabile a circa 500mila abitanti in zone dove le terre sono aride e con i campi che spesso non sono coltivabili proprio perché manca l'acqua. Il sodalizio Lions è composto da 82 soci provenienti da tutte le Regioni d'Italia, tutti volontari, che mettono a disposizione una parte del loro tempo e le loro competenze gratuitamente per il nobile fine di alleviare le penose condizioni di vita di tante persone meno fortunate di noi.

L'evento ha registrati ben oltre 250 presenze, attente ai temi dell'acqua nel mondo trattati nell'intervento di apertura dal presidente Franco Sami così come il successivo concerto gospel, creando così un piacevole abbinamento fra la solidarietà, l'armonia, la musica e la bellezza dell'architettura della Chiesa del Suffragio. Ottimo anche il risultato economico essendo stati raccolti 2.200 euro. La folta presenza di pubblico testimonia inoltre la sensibilità dei forlivesi su temi oggi così attuali e drammatici, consci che la carenza idrica ormai colpisce i 2/3 del mondo e anche il nostro paese non ne è immune. Da questa consapevolezza è partito l'appello per un uso parsimonioso di questa vitale risorsa e per evitare ogni forma di spreco.