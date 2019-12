Acquedotti, rete fognaria e depurazione: più investimenti nel Servizio Idrico Integrato

Il Consiglio Locale di Forlì-Cesena convocato dal coordinatore Giuseppe Petetta, assessore del Comune di Forlì, ha approvato la proposta del Programma Operativo Interventi (Poi) del servizio idrico integrato nella Provincia per il quadriennio (2020-2023), con la previsione di un aumento del 7% rispetto al quadriennio precedente. Gli investimenti passano così dai 60,3 milioni di euro a circa 64,8 - oltre 4 milioni di euro in più per le infrastrutture (27,6 milioni per l’'acquedotto, 26,2 milioni per la fognatura e circa 11 milioni per la depurazione).

Questi investimenti, che concorrono al costo delle bollette degli utenti di Forlì-Cesena, sono per 47,3 milioni anticipati dal gestore, mentre 17,5 sono finanziati dalle società pubbliche, tra cui Romagna Acque e Unica Reti. In particolare nel 2020 gli investimenti previsti sono complessivamente di 16,5 milioni, dei quali 12,6 di competenza del gestore, 3,9 dalle società pubbliche dei Comuni.

Petetta ha espresso "soddisfazione per l’'andamento degli investimenti nel periodo 2016-2019 presentati dalla struttura tecnica di Atersir e per il piano 2020-23. Intendo evidenziare ai sindaci la dimensione dell’ambizioso piano per il prossimo periodo e assumo l’impegno di rappresentare al gestore l’importanza di questi servizi per i territori, la necessità di realizzare gli investimenti programmati migliorandoli ulteriormente, anche in termine di tempi di realizzazione e qualità e di attivare Atersir appieno per un monitoraggio tempestivo ed efficace dell’avanzamento del Piano”".

La presidente di Atersir Francesca Lucchi ha trasmesso al Consiglio Locale gli impegni del Consiglio d’'ambito a sostenere gli investimenti realizzando le attività di competenza dell’Agenzia che presiede, come l’'approvazione delle tariffe e la ricerca di modalità di finanziamento più convenienti per i territori e le comunità interessati.