Acquistare una cucina per la mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore: ecco la missione della Camminata di Babbo Natale

Giovedì 26 dicembre, con ritrovo dalle ore 9.30 alle 10.30 al Parco Urbano Franco Agosto, il Lions Club Forlì Host e il Leo Club Forlì organizzeranno la quinta edizione della “Camminata di Babbo Natale”. Con tale evento si intende promuovere nei cittadini, con particolare attenzione ai giovanissimi, il valore del movimento e dell’attività fisica non finalizzati alla competizione agonistica, nonché ribadire l’importanza della solidarietà. La camminata partirà dal parco urbano Franco Agosto, in prossimità della fontana e del chiosco, alle 10.30, e si articolerà nelle vie del centro della città con ritorno al Parco, dov'è presente una zona attrezzata con macchine ginniche donate nel 2016 dagli stessi organizzatori della manifestazione del 26 dicembre.

Saranno previsti due percorsi, uno di circa 3 chilometri e uno di circa 7 chilometri, con un momento di sosta per la foto di gruppo in piazza Saffi. Ai primi 500 iscritti verrà consegnato un premio di partecipazione con prodotti alimentari Famila. A tutti i partecipanti sarà dato in omaggio un cappellino di Babbo Natale e anche un palloncino colorato a tutti i bambini. Per l'iscrizione è richiesta un'offerta libera. I fondi raccolti saranno destinati per l’acquisto di una cucina per la mensa dei poveri dell'Associazione San Francesco della Parrocchia di Santa Maria del Fiore. Anche le precedenti quattro edizioni hanno avuto uno scopo benefico e rispettivamente; nel 2015 per l’acquisto di un cane guida, nel 2016 per sostenere le popolazioni colpite dal sisma dell’Italia Centrale, nel 2017 per dotare il reparto di Oculistica del nostro Ospedale di apparecchiatura medica per lo screening dei difetti vista nei bambini e lo scorso anno per l'acquisto di un autoveicolo donato all’Istituto Oncologico Romagnolo per il trasporto dei malati.

Nel corso della mattinata verrà effettuata anche una raccolta di occhiali da vista usati che, dopo essere stati ricondizionati, saranno destinati alle popolazioni disagiate del Terzo Mondo. Le quattro precedenti edizioni della manifestazione hanno riscosso un ottimo successo con un numero di partecipanti crescente tanto che nel 2018 sono state circa 1.000 i forlivesi che hanno dato vita a due cortei colorati di rosso e guidati da tanti Babbi Natale, animando le vie della città portando gioia ed allegria. Partecipare significa fare del bene alla collettività e grazie alla camminata anche a sè stessi; una duplice iniezione di benessere: per lo spirito e per il fisico. Il Lions Club Forlì Host e il Leo Club fanno parte del Lions Club International; sono associazioni di servizio per la comunità e i fondi raccolti vengono interamente utilizzati per finalità benefiche grazie alla peculiare caratteristica dei Club che si sostengono autonomamente con le quote sociali. Per informazioni 3493737026.